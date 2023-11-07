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Kayseri'de hafızlık eğitimini tamamlayan 304 öğrenci için icazet töreni yapıldı

Kayseri Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 304 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Ramazan Kaya  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Kayseri'de hafızlık eğitimini tamamlayan 304 öğrenci için icazet töreni yapıldı

Kayseri

Kayseri İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Gökmen Çiçek, çok heyecanlı bir günü yaşadıklarını söyledi.

Çünkü karşılarında Allah'ın kelamını, yaradılışın sırrını dillerine ve kalplerine nakşetmiş gençler durduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bugün icazet alacağınız bu törenle beraber şereflerin en büyüğüne sahip olacaksınız. Son zamanlarda sosyal medyada görüyoruz, dünyanın birçok yerinde kutsal değerlerimize, Kur'an-ı Kerim'imize hakaret etmek moda haline getirilmeye çalışılıyor. İçimiz kan ağlayarak bakıyoruz. Ama bunlara verilecek en güzel cevap sizin gibi gençlerin Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmeleri. Kur'an-ı hakkıyla okuyacağız, hakkıyla öğreneceğiz ve hakkıyla öğreteceğiz."

Emeği geçenlere teşekkür eden İl Müftüsü Yusuf Akkuş da böyle bir günü kendilerine yaşatan Cenab-ı Hakk'a şükretti.

Konuşmaların ardından hafızlığını tamamlayan öğrencilere protokol üyeleri tarafından icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

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