Çocuklar polis aracını esas duruşta selamladı
Kayseri'de çocukların yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşa geçip selam verdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kayseri
Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracını gören bir grup çocuk, esas duruşa geçerek selam verdi.
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Çocukların bu davranışı üzerine ekip otosundan inen bir polis, araç kumandası ile çocuklara siren çaldırdı.
Kayseri'de çocukların yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşa geçip selam verdiği anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi https://t.co/K39T7qm5IA pic.twitter.com/2J3RHk44wr— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 16, 2025
Ardından çocuklara "Trafik Dedektifi" kartı verilerek, çevrelerinde trafik kurallarına uymayanları uyarmaları istendi.
Polisin elini öpen çocukların bu anları, ekipteki diğer görevli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.