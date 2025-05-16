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Yaşam

Çocuklar polis aracını esas duruşta selamladı

Kayseri'de çocukların yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşa geçip selam verdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Ergün Haktanıyan  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Çocuklar polis aracını esas duruşta selamladı

Kayseri

Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracını gören bir grup çocuk, esas duruşa geçerek selam verdi.

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Çocukların bu davranışı üzerine ekip otosundan inen bir polis, araç kumandası ile çocuklara siren çaldırdı.

Ardından çocuklara "Trafik Dedektifi" kartı verilerek, çevrelerinde trafik kurallarına uymayanları uyarmaları istendi.

Polisin elini öpen çocukların bu anları, ekipteki diğer görevli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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