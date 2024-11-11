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Kaymakam Safitürk, şehadetinin 8'inci yılında memleketi Sakarya ve görev yaptığı Derik'te anıldı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 8. yılında memleketi Sakarya'daki kabri başında ve görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı.

Uğur Subaşı, Beşir Şavur  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Kaymakam Safitürk, şehadetinin 8'inci yılında memleketi Sakarya ve görev yaptığı Derik'te anıldı

Sakarya/Mardin

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 8. yılında memleketi Sakarya'daki kabri başında anıldı.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Mehmet Aşık, Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

Programın sonunda katılımcılar, şehit Kaymakam ve babası Asım Safitürk'ün mezarına gül bıraktı.

Programa şehidin eşi Ayşegül, annesi Fatma Safitürk ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve vatandaşlar katıldı.

Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde de anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde 8 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 2015'te Kaymakamlığa atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, teröristlerce makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olan Safitürk için ilçede mevlit okutuldu.

Cevizpınar Mahallesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından Hükümet Konağı'nda bulunan Safitürk Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Hükümet Konağı bahçesine Safitürk anısına zeytin ağacı dikildi.

Derik Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda devam eden anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Safitürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Program, Safitürk anısına şiirler okunmasıyla sona erdi.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, merkezde açılan, Kaymakam Safitürk'ün görev yaptığı dönemde çekilen fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Anma programlarına, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, şehidin ağabeyi Haydar Safitürk ve dayısı Burhan Seviğ ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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