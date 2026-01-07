Dolar
Gündem

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 192, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Hakkari'de 150, Sarıkamış'ta 148, Nemrut'ta 122, Palandöken 2'de 98, Erciyes'te 96, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe ve Ovacık'ta 60, Yalnızçam'da 54, Kümbet'te 44, Çambaşı'nda 43, Gevaş Abalı'da 40, Uludağ'da 39, Yedi Kuyular'da 31, Hesarek'te 23, Zigana ve Hazarbaba'da 20, Süleymaniye'de 19, Ilgaz'da 15, Mersivan'da 14, Kartepe'de 10, Murat Dağı'nda 8, Denizli'de 7 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez07.01.2026En düşükEn yüksek
PalandökenHKY-61
KartalkayaKY-22
KeltepeKKY-60
SarıkamışPB-81
NemrutPB-80
Palandöken 2HKY-53
ErciyesKKY-16
YıldızdağıKY-14
ErganKKY-24
YalnızçamHKY-191
ÇambaşıY26
Gevaş AbalıPB-103
HesarekP-61
ZiganaGSY1219
IlgazKY02
MersivanPB07
KartepeY46
Murat DağıYKY02
DenizliYKY15

(HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, Y:Yağmurlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)

