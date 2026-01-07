Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 192, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Hakkari'de 150, Sarıkamış'ta 148, Nemrut'ta 122, Palandöken 2'de 98, Erciyes'te 96, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe ve Ovacık'ta 60, Yalnızçam'da 54, Kümbet'te 44, Çambaşı'nda 43, Gevaş Abalı'da 40, Uludağ'da 39, Yedi Kuyular'da 31, Hesarek'te 23, Zigana ve Hazarbaba'da 20, Süleymaniye'de 19, Ilgaz'da 15, Mersivan'da 14, Kartepe'de 10, Murat Dağı'nda 8, Denizli'de 7 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.01.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|HKY
|-6
|1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|2
|Keltepe
|KKY
|-6
|0
|Sarıkamış
|PB
|-8
|1
|Nemrut
|PB
|-8
|0
|Palandöken 2
|HKY
|-5
|3
|Erciyes
|KKY
|-1
|6
|Yıldızdağı
|KY
|-1
|4
|Ergan
|KKY
|-2
|4
|Yalnızçam
|HKY
|-19
|1
|Çambaşı
|Y
|2
|6
|Gevaş Abalı
|PB
|-10
|3
|Hesarek
|P
|-6
|1
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Ilgaz
|KY
|0
|2
|Mersivan
|PB
|0
|7
|Kartepe
|Y
|4
|6
|Murat Dağı
|YKY
|0
|2
|Denizli
|YKY
|1
|5
(HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, Y:Yağmurlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)