Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 150, Nemrut'ta 144, Ergan'da 122, Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 112, Uludağ'da 110, Sarıkamış'ta 107, Hakkari'de 88, Mersivan'da 86, Zigana ve Çambaşı'nda 84, Hesarek'te 82, Erciyes'te 80, Davraz'da 52, Kop'ta 49, Yıldızdağı ve Akdağ'da 45, Yalnızçam'da 41, Yedikuyular'da 38, Ilgaz'da 37, Yıldıztepe'de 34 ve Gevaş Abalı'da 26 santimetre oldu.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|05.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|S
|1
|9
|Palandöken
|S
|-2
|3
|Nemrut
|PB
|-2
|4
|Ergan
|AB
|0
|8
|Kartepe
|A
|3
|12
|Palandöken 2
|S
|-3
|5
|Uludağ
|PB
|2
|9
|Sarıkamış
|S
|-7
|6
|Hakkari
|KY
|-7
|1
|Mersivan
|AB
|0
|10
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Çambaşı
|ÇB
|-2
|9
|Hesarek
|AB
|-1
|4
|Erciyes
|AB
|-1
|8
|Davraz
|AB
|-1
|9
|Kop
|S
|-5
|6
|Yıldızdağı
|P
|1
|10
|Akdağ
|AB
|1
|13
|Yalnızçam
|AB
|-9
|5
|Ilgaz
|AB
|2
|10
|Yıldıztepe
|P
|1
|13
|Gevaş Abalı
|ÇB
|0
|8
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