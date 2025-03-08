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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Palandöken'de 150, Nemrut'ta 144, Ergan'da 122, Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 112, Uludağ'da 110, Sarıkamış'ta 107, Hakkari'de 88, Mersivan'da 86, Zigana ve Çambaşı'nda 84, Hesarek'te 82, Erciyes'te 80, Davraz'da 52, Kop'ta 49, Yıldızdağı ve Akdağ'da 45, Yalnızçam'da 41, Yedikuyular'da 38, Ilgaz'da 37, Yıldıztepe'de 34 ve Gevaş Abalı'da 26 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez05.03.2025En düşükEn yüksek
KartalkayaS19
PalandökenS-23
NemrutPB-24
ErganAB08
KartepeA312
Palandöken 2S-35
UludağPB29
SarıkamışS-76
HakkariKY-71
MersivanAB010
ZiganaGSY1219
ÇambaşıÇB-29
HesarekAB-14
ErciyesAB-18
DavrazAB-19
KopS-56
YıldızdağıP110
AkdağAB113
YalnızçamAB-95
IlgazAB210
YıldıztepeP113
Gevaş AbalıÇB08

(S:Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, A: Açık, KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

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