Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Nemrut'ta 127, Kartalkaya'da 120, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 103, Sarıkamış'ta 88, Uludağ'da 85, Hakkari'de 72, Erciyes'te 71, Çambaşı'nda 65, Zigana'da 64, Kartepe'de 62, Hesarek'te 61, Mersivan'da 58, Kop'ta 41, Davraz'da 36, Yıldızdağı'nda 35, Yalnızçam'da 34 ve Yedikuyular'da 13 santimetre oldu.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|13.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-1
|6
|Nemrut
|PB
|-2
|11
|Kartalkaya
|PB
|4
|12
|Ergan
|PB
|1
|8
|Palandöken 2
|PB
|-2
|8
|Sarıkamış
|PB
|-3
|10
|Uludağ
|PB
|10
|15
|Hakkari
|PB
|-7
|4
|Erciyes
|AB
|1
|13
|Çambaşı
|PB
|4
|11
|Zigana
|GSY
|12
|14
|Kartepe
|PB
|10
|18
|Hesarek
|PB
|-1
|7
|Mersivan
|AB
|6
|16
|Kop
|PB
|-3
|12
|Davraz
|R
|1
|11
|Yıldızdağı
|AB
|4
|15
|Yalnızçam
|AB
|-9
|7
|Yedikuyular
|AB
|1
|8
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, R: Rüzgarlı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.