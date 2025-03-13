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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Nemrut'ta 127, Kartalkaya'da 120, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 103, Sarıkamış'ta 88, Uludağ'da 85, Hakkari'de 72, Erciyes'te 71, Çambaşı'nda 65, Zigana'da 64, Kartepe'de 62, Hesarek'te 61, Mersivan'da 58, Kop'ta 41, Davraz'da 36, Yıldızdağı'nda 35, Yalnızçam'da 34 ve Yedikuyular'da 13 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez         13.03.2025         En düşük         En yüksek
PalandökenPB-16
NemrutPB-211
KartalkayaPB412
ErganPB18
Palandöken 2PB-28
SarıkamışPB-310
UludağPB1015
HakkariPB-74
ErciyesAB113
ÇambaşıPB411
ZiganaGSY1214
KartepePB1018
HesarekPB-17
MersivanAB616
KopPB-312
DavrazR111
YıldızdağıAB415
YalnızçamAB-97
YedikuyularAB18

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, R: Rüzgarlı)

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

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