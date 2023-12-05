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Katar: Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı ikili ilişkileri geliştirme fırsatı sunuyor

Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başkanlık ettiği Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı’nın "iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri değerlendirme ve ikili ilişkileri daha fazla ortaklıkla geliştirme fırsatı" olduğunu ifade etti.

İbrahim Khazen, Muhammed Emin Canik  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Katar: Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı ikili ilişkileri geliştirme fırsatı sunuyor

Doha

Katar Emiri Şeyh Temim, X sosyal medya hesabından, “Yüksek Stratejik Komitemizin dokuzuncu toplantısına kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettim." ifadesini kullandı.

Katar Emiri, "Toplantı, stratejik ilişkilerimizin düzeyini değerlendirme ve ikili ilişkileri, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik entegrasyonun artmasına, ortak çıkarlarımızın gerçekleşmesine katkı sağlayan daha nitelikli ikili ortaklıklarla güçlendirme fırsatıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'daki Lusail Sarayı'nda baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na başkanlık etmişti.

İki liderin huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalanmıştı.

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