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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı tahribat gideriliyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışların ardından temizlik çalışmaları yoğunlaştı.

Özgür Alantor, Eyüp Şen  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı tahribat gideriliyor Fotoğraf: Özgür Alantor / AA

Kastamonu

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine, 3 Haziran Cumartesi günü sağanağın neden olduğu sel ve su baskınlarının ilçede büyük tahribata neden olduğunu söyledi.

İlçe merkezine çok sayıda taş ve molozun taşındığını belirten Civelek, "Sel suları eğimi yüksek yamaçlardan taş, kaya ve çamuru ilçe merkezine getirdi. İlçe merkezinden yaklaşık 500 kamyona yakın moloz temizliği yapıldı." dedi.

Kurumların ilçeyi eski haline getirmek için el birliği ile çalıştığını vurgulayan Civelek, şöyle konuştu:

"Sel oluş anından itibaren Sayın Valimizin talimatıyla DSİ ve Karayolları bölge müdürlükleri, Özel İdare Genel Sekreterimiz ve 10 belediyemizin destekleri ile biz 3 günde selin tahribatını ortadan kaldırarak, halkımızın hizmet alma noktasında hiçbir eksiği kalmayacak noktaya getirdik. Azdavay Orman İşletme Müdürlüğünün destekleri bize büyük katkılar sağladı. Belediye personelimiz gece gündüz çalışarak 3 gün içinde ilçemizi eski haline döndürdü."

İlçede tahribatların oluştuğunu dile getiren Civelek, "Alt ve üst yapımızda tahribatlar var. Bunlar ilerleyen süreçte giderilecek. Sadece bir mahallemizde 8 saat su kesintisi oldu. Onları da hemen suya kavuşturduk. Önümüzdeki 10 gün içinde hizmete girecek olan arıtma sistemimiz ile sudaki bulanıklık da ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.

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