Kartal'da İETT otobüsünde yolcular arasında çıkan koltuk kavgası cep telefonuyla görüntülendi
Kartal'da, seyir halindeki İETT otobüsünde kadın yolcular arasında çıkan koltuk kavgası, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul
Pendik-Kartal hattında ilerleyen İETT otobüsünde seyahat eden iki kadın yolcu arasında koltuk kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, iki kadının kavga etmesi, diğer yolcuların ayırmaya çalışması, bazı yolcuların da kadınlara tepki göstererek ayrılmalarını istemesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.