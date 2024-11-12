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Kars'ta sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Cüneyt Çelik  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Kars'ta sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kentte gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, Kars Harakani Havalimanı'na 09.40'ta inmesi planlanan İstanbul-Kars uçak seferi, yoğun sis nedeniyle 14.00'e ertelendi.

Öte yandan soğu hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.

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