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Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet tutuldu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu

Kars

Valilik koordinesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Asker kıyafeti giyerek ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

Karlı ve soğuk havaya aldırış etmeyen katılımcılar, şehitlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri temsili olarak nöbet değiştirerek bayrak teslim aldı.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık'ta başladığını hatırlatan Polat, "10 binlerce bedenimizin donduğu gün. Bu devlet, bu millet için harekatın başlangıç günü. Bu devlet, millet, ezan, bayrak için şehadet şerbeti içen, beyaz kefen giyen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sarıkamış, Türk tarihinin en dondurucu günü, 10 binlerce şehidimizin yattığı Allahuekber Dağları. Bugün saygı nöbeti ve yürüyüşü yaptık." dedi.

Polat, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Sarıkamış Şehitleri için 4-5 Ocak'ta da anma etkinlikleri yapacaklarını söyledi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de Sarıkamış Harekatı şehitlerini anmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu vatanı bizlere kazandıran, bugüne kadar canını vatan uğruna veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ocağın ilk haftasında düzenlenecek yürüyüşe herkesi bekliyoruz." dedi.

Yürüyüşe Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

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