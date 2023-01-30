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Gündem

Kars'ta etkili olan kar ve sis kara yollarında ulaşımı aksattı

Kars'ta etkili olan kar ve sis, çevre illerle bağlantılı kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

İsmail Kaplan   | 30.01.2023
Kars'ta etkili olan kar ve sis kara yollarında ulaşımı aksattı

Kars

Kent genelinde iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kars-Göle, Kars-Ardahan ile Kars-Iğdır kara yolunda yağışın yanında sis de etkisini gösteriyor.

Sürücüler görüş mesafesinin düştüğü karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü yollarda önlem alan trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan sis nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü.

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