Ordu'da hava ulaşımına sis engeli
Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Ordu
Kentte sabahtan itibaren etkili olan sis, hava ulaşımını aksattı.
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Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Buraya iniş yapamayan 3 uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.