Dolar
38.45
Euro
43.75
Altın
3,226.86
ETH/USDT
1,842.00
BTC/USDT
96,027.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 KKTC'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Sağlık

Rahim alma, yumurtalık kisti ve miyom ameliyatlarında izsiz cerrahiyle iyileşme süresi kısalıyor

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde kullanılan, kesi olmadan gerçekleştirilen V-Notes cerrahi işlemiyle 22 hasta sağlığına kavuştu.

Cüneyt Çelik  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Rahim alma, yumurtalık kisti ve miyom ameliyatlarında izsiz cerrahiyle iyileşme süresi kısalıyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde tüp bağlama, tüp, rahim ile yumurtalıktaki kistlerin alınması operasyonlarında V-Notes yöntemi uygulanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 3 aydır rutin ve öncelikli olarak 22 kişiye uygulanan yöntemle vücudun doğal boşlukları kullanılarak yapılan operasyonlar sonucu herhangi bir kesi izi olmuyor, hasta günlük yaşam aktivitesine daha erken dönebiliyor.

V-Notes olarak adlandırılan karın duvarına kesi yapmadan, laparoskopik aletler eşliğinde vajinal yoldan gerçekleştirilen cerrahi yöntemle 22 hasta iyileşti.

"Türkiye'de kullanılmaya başlanan yeni bir yöntem"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Kolbaşı, AA muhabirine, V-Notes'in dünyada ve Türkiye'de kullanılmaya başlanan yeni bir yöntem olduğunu, çok az merkezde rutin olarak uygulandığını söyledi.

Bu teknikle iz, kesi, dikiş olmadan hastaların kısa sürede iyileştiğini ve konforlu bir ameliyat olduğunu ifade eden Kolbaşı, "Laparoskopik ameliyat normalde karın bölgesinde küçük delikler açılarak yapılır ama biz karın bölgesinde hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Hastanın vajinal yoldan doğal açıklığını kullanarak laparoskopik teknikle yapıyoruz. Doğal olarak hastada karın bölgesinde herhangi bir iz, kesi, dikiş bulunmuyor. Kozmetik olarak da en iyi sonuca ulaşabiliyoruz." dedi.

Kolbaşı, Harakani Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 3 aydır yapılan ameliyat için tüm ekipman ve altyapının olduğunu anlattı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca'nın desteğiyle ekipmanların tamamlandığını vurgulayan Kolbaşı, hemen hemen tüm ameliyatları bu teknikle yapabildiklerini belirtti.

"Ameliyattan sonra 12 saat takip edip, hastaları taburcu ediyoruz"

Bu yöntemin uygun olmadığı hastalarda karın bölgesinden laparoskopi yaptıklarını belirten Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Hastalar için oldukça konforlu, ağrısız ve çok kısa sürede taburcu olmalarını sağlayan bir teknik. Ameliyattan sonra 12 saat takip edip hastaları taburcu ediyoruz. Herhangi bir kesi olmadığı için de hastalar ağrısız konforlu kısa bir yatış süresiyle taburcu olabiliyorlar. Kars bölgesinde kadın hastalıkları ameliyatı olduğunda ilk tercihimiz V-Notes tekniği, bu tekniğin uygulanamadığı hastalarda karın bölgesinden laparoskopi ya da açık ameliyatlar tercih ediyoruz."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ozan Odabaş da çevre illerden gelen hastalara Kars'ta bu yöntemle ameliyat seçeneği sunulduğunu söyledi.

Hastanın görüntüsünde bozulma olmadan gerçekleşen ameliyatın faydalarını aktaran Odabaş, "Ağrısı çok daha az, yatış süresi az, hastalar çok hızlı bir şekilde iyileşip gündelik hayatlarına geçebilmekteler. Iğdır ve Ardahan gibi çevre illerden hastalar bize yönlendiriliyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hocalı ve Şuşa'da, Ermenilerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezarlar bulundu
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Rahim alma, yumurtalık kisti ve miyom ameliyatlarında izsiz cerrahiyle iyileşme süresi kısalıyor

Rahim alma, yumurtalık kisti ve miyom ameliyatlarında izsiz cerrahiyle iyileşme süresi kısalıyor

Kars'ta üniversite mezunu kadın devlet desteğiyle besici oldu

Veteriner hekimler hayvan sağlığı için her koşulda sahada

Samsun Devlet Opera ve Balesi, üç şehirde sanatseverlerle buluşacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi, üç şehirde sanatseverlerle buluşacak
Yerleşim yerlerine inen bozayılara "öz çekim için yaklaşmayın"

Yerleşim yerlerine inen bozayılara "öz çekim için yaklaşmayın"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet