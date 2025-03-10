Dolar
36.55
Euro
39.58
Altın
2,911.66
ETH/USDT
2,126.70
BTC/USDT
82,979.00
BIST 100
10,449.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

Harun Reşit Yıldıko  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı Fotoğraf: Harun Reşit Yıldıko - AA

Karaman

İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evin bahçesinde bakılan köpek, yoldan geçen Ziya Teber (45) ile oğlu Kerimcan Teber'e (10) saldırdı.

Oğlunu korumak isteyen Ziya Teber, köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğluna tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

Ziya Teber, gazetecilere, yolda yürürken bir anda köpeğin saldırısına uğradıklarını söyledi.

Köpeğin oğluna doğru geldiğini görünce onu korumak için önüne geçtiğini belirten Teber, "Oğlumu korumaya çalıştığım esnada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı aşı olduk. Ben olmasaydım oğlum Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim." dedi.

Olayın ardından görevliler tarafından yakalanan köpek, Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PTT, Aynı Gün Teslim Projesi'yle 4 bin gönderiyi alıcısına ulaştırdı
Bölge adliye mahkemeleri kuruldukları günden itibaren 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
Yargıtay, eski sevgilisini rahatsız eden kişinin mahkumiyetini onadı
MİT tırlarının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı
Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

Benzer haberler

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

Beykoz'da sahipsiz köpeğin saldırdığı yaşlı kadın sopasız sokağa çıkamıyor

Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya 1200 güdümlü bombayla saldırdığını belirtti

Konya'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı

Konya'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı
Karaman'da kadınlar günün stresini bağlama çalarak atıyor

Karaman'da kadınlar günün stresini bağlama çalarak atıyor
Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu

Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet