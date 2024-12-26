Dolar
35.28
Euro
36.79
Altın
2,627.27
ETH/USDT
3,376.30
BTC/USDT
95,795.00
BIST 100
10,006.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı. VTR
logo
Gündem

Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Orhan Kuzu  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada

Karabük

İ.E.G. idaresindeki motosiklet, Atatürk Mahallesi Kirişçi Sokak'ta karşı yönden gelen otomobille çarpışmamak için manevra yapınca devrildi.

Motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı
İstanbul'da annesini öldürüp 2 gün evde cesetle yaşayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Ümraniye Belediyesi ile Tayvan kadınların güçlenmesi için proje yapacak
Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi
Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada

Benzer haberler

Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada

Karabük'te otomobille çarpışmamak için manevra yapan motosikletin devrilmesi kamerada

İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 40 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı

Ankara'da hafriyat kamyonu 11 araca çarparak devrildi

Ankara'da hafriyat kamyonu 11 araca çarparak devrildi
Kadıköy'de "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü tutuklandı

Kadıköy'de "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü tutuklandı
Geçirdiği kazadan sonra yaşama tutunan küçük Talha, okuluna kavuşmak için gün sayıyor

Geçirdiği kazadan sonra yaşama tutunan küçük Talha, okuluna kavuşmak için gün sayıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet