Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım aksadı.
Karabük
Bölgede aralıklarla devam eden sağanağın ardından Gökbel köyü Alaçamkaya Tüneli yakınlarında heyelan meydana geldi.
Kaya parçalarının düştüğü yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tek şeridi araç trafiğine kapattı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kaya parçalarını yoldan kaldırmasının ardından yoldaki ulaşım normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.