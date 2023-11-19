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Karabük-Bolu kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle D-100 kara yolunun Karabük-Bolu geçişinde ulaşım durma noktasına geldi.

Orhan Kuzu  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Karabük-Bolu kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Karabük

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasındaki yolun Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aralıklarla tipiye dönen kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trafiğin yavaş seyretmesi sonucu kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşuyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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