KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti.
Karabük
Fabrikadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ocak-haziran dönemi konsolide mali sonuçları paylaşıldı.
Şirketin, geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar 470 milyon 213 bin 952 lira zarar açıkladığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında toplam zararının 254 milyon 216 bin 639 liraya düştüğü kaydedildi.
Açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kara ulaştığı bildirildi.