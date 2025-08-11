Dolar
40.71
Euro
47.44
Altın
3,355.74
ETH/USDT
4,219.50
BTC/USDT
119,856.00
BIST 100
11,072.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Kepez beldesinde yazlık evlerde ikamet eden vatandaşlar, çıkan orman yangını deniz unsurlarıyla tahliye ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
logo
Ekonomi

KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti.

Orhan Kuzu  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı

Karabük

Fabrikadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ocak-haziran dönemi konsolide mali sonuçları paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şirketin, geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar 470 milyon 213 bin 952 lira zarar açıkladığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında toplam zararının 254 milyon 216 bin 639 liraya düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kara ulaştığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilay'dan ebeveynler için "Dijital Ebeveynlik" kitabı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek
İzmir'de pazarcılardan Karabağlar Belediyesine katı atık ücreti tepkisi
Balıkesir depremi sonrası uzmanlardan yapı ve zemin sağlamlığı uyarısı

Benzer haberler

KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı

KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı

Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Karabük'te orman yangınlarının yol açtığı hasar görüntülendi

Karabük'te orman yangınlarının yol açtığı hasar görüntülendi
Orman yangınlarından etkilenen üç ile 10 milyon lira destek

Orman yangınlarından etkilenen üç ile 10 milyon lira destek
Bakan Yumaklı: 24 saatte çıkan 55 yangının tamamı kontrol altına alındı, Bursa Harmancık yangınına müdahale sürüyor

Bakan Yumaklı: 24 saatte çıkan 55 yangının tamamı kontrol altına alındı, Bursa Harmancık yangınına müdahale sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet