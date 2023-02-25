"Karabağ'dan Anadolu'ya: Gençlerin Kardeşlik Forumu" İstanbul'da düzenlendi
Türkiye ve Azerbaycan gençliğinin kardeşliğinin pekiştirilmesi amacıyla İstanbul'da "Karabağ'dan Anadolu'ya: Gençlerin Kardeşlik Forumu" düzenlendi.
İstanbul
Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Azerbaycan Gençler Fonu, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Yeni Çağ Medya Grubu, Kızılbaş Gençleri Eğitim Sosyal Birliği işbirliğiyle düzenlenen forum, depremde ve Karabağ'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülkenin ulusal marşlarının seslendirilmesiyle başladı.
Açılışta konuşan Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve projenin başkanı Agil Alesger, Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi asrın felaketinde de Azerbaycan ve Türkiye halklarının birlikte olduğunun tüm dünyaya gösterildiğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki acıyı Türkiye ile birlikte yaşadıklarını dile getiren Alesger, şunları kaydetti:
"Türk dünyası ve Türkiye'den kilometrelerce uzakta olan hepimiz o acıyla sarsıldık. İlk işimiz, olduğumuz ülkelerdeki Türk büyükelçiliklerine koşmak oldu. Bugün buradayız ve bir kardeşlik forumu yapıyoruz. Bunun da nedeni şu; biz hep iyi günlerimizde muhakkak Türkiye'yi seçiyoruz ve geliyoruz. İyi günlerimizi Türkiye'de geçirmek istiyoruz. Bugün de biz burada olmalıyız. Bu bizim Türkiye dışındaki Türk güçlerinin görevidir. Cismen ve ruhen zaten hepimiz Türkiye'nin yanında olsak da buraya gelen tüm arkadaşlardan Allah razı olsun. Hep birlikte olacağız, bir ve diri olacağız. Çünkü bizim acımız da sevincimiz de birdir."
Hocalı'da yaşanan katliama da değinen Alesger, "Her yıl 25-26 Şubat'ta Hocalı'yı anıyoruz. Hocalı'daki vahşete birlikte üzülüyoruz. Aynı şekilde depremde ve asrın felaketinde vefat eden insanlarımız için üzülüyoruz. Üzüntümüz için bir aradayız. Karabağ'ın zaferinde, Kıbrıs'ın en mücadele döneminde birlikte olduğumuz gibi bugün de buradayız. Bir olacağız birlikte güçlü olacağız ve bütün bu felaketleri de birlikte göğüsleyeceğiz." diye konuştu.
"Deprem hepimizin kalbini sarstı"
Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, anlamlı bir toplantıda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında, ülkesinin depremde yaptığı yardımlara değindi.
Allahverdizade, Azerbaycan'ın deprem bölgesine yönelik yardımlarını şöyle anlattı:
"Malumunuz 6 Şubat'ta kardeş ülkede Kahramanmaraş merkezli deprem hepimizin kalbini sarstı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 40 binden fazla can kaybına neden olan bu depremden hemen sonra Azerbaycan devleti ve halkı, kardeş Türkiye için seferber oldu. Uluslararası yardımlar Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in talimatıyla Olağanüstü Haller Bakanlığının arama kurtarma ekipleri, AFAD ve diğer ilgili kuruluşlara yürüttüğü çalışmalarda destek olmak amacıyla deprem bölgelerine intikal etti. Akabinde jeneratör, ısıtıcılar, çadırlar, gıda ve erzak malzemelerinden oluşan yardımlar hava ve kara yolu ile deprem bölgelerine gönderilmeye başlandı. Bunun yanı sıra Azerbaycan'ın dört bir yanında Bakü başta olmak üzere her ilde, ilçesinde, köyünde Azerbaycan halkı Türkiye'de depremden etkilenen kardeşleri için yardım kampanyaları başlattılar ve bu kampanyalar bugün devam etmektedir. Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke olarak Allah'ın izniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zorlukların da üstesinden gelecek ve deprem yaralarını saracaktır."
"Gençler olarak sizler geleceğimizin umutlarısınız"
Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan da bugünkü programlarının buruk geçtiğini söyledi.
Türkiye'deki depremlerin sadece 11 ili değil tüm Türk camiası ve Türk Cumhuriyetlerini etkilediğini ve derinden üzdüğünü anlatan Turan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Bugün Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ev sahipliğinde Hocalı soykırımının 31. yılında "Karabağ'dan Anadolu'ya Gençlerin Kardeşlik Forumu" başlığı altında toplandıklarını ifade eden Turan, şunları kaydetti:
"Tarihi boyunca Azerbaycan ve Türkiye arasında güçlü tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları olmuştur. Karabağ ve Hocalı soykırımı ise bu kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmek için bizler için bir fırsat olmuştur. Gençler olarak sizler geleceğimizin umutlarısınız."
Etkinliğe, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili Hasan Küçük ile Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.