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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde inceleme ve denetlemede bulundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Hakkari Çukurca'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Pençe Harekatları bölgesindeki üs bölgelerinde devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

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