Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,340.00
BTC/USDT
97,392.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı

Behçet Alkan  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı

Nevşehir

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü kent merkezinde, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçmesiyle trafikte aksamalar yaşandı.

Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerince temizlik ve küreme çalışmasının yapıldığı Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kent çıkışında yolu kapatarak sürücüleri Niğde yoluna yönlendiren polis ekipleri, anonsla sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerlikaya'dan, 35 yıl önce PKK'nın İkiyaka'da katlettiği 28 kişi için anma mesajı
Başkentray 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı
Malatya-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılacak
Tokat-Sivas yolunda kar nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı

Benzer haberler

Kapadokya'da turistler karın keyfini yaşadı

Kapadokya'da turistler karın keyfini yaşadı

Tokat-Sivas yolunda kar nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı

Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı

Kanseri yenen Seyda öğretmeni öğrencilerinin ve evini açtığı ikizlerin sevgisi ayakta tutuyor

Kanseri yenen Seyda öğretmeni öğrencilerinin ve evini açtığı ikizlerin sevgisi ayakta tutuyor
Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü ulaşıma açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü ulaşıma açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet