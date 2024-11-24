Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı
Nevşehir
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü kent merkezinde, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçmesiyle trafikte aksamalar yaşandı.
Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerince temizlik ve küreme çalışmasının yapıldığı Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kent çıkışında yolu kapatarak sürücüleri Niğde yoluna yönlendiren polis ekipleri, anonsla sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.