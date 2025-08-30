Dolar
41.14
Euro
48.08
Altın
3,448.10
ETH/USDT
4,396.00
BTC/USDT
108,399.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Ramazan Kösedağ  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu Fotoğraf: Ramazan Kösedağ/AA

Nevşehir

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

Balon pilotu Ahmet Başyiğit, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle iyi bir uçuş gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Türk bayraklarımızı balonlarımıza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkler, Büyük Taarruz ile Anadolu'da kalıcı olduğunu dünyaya ilan etti
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Erzurum'da restoranda çıkan yangın yandaki binaların çatısına sıçradı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Benzer haberler

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

İngiltere'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Şahika Ercümen'den batık tanka Türk bayrağıyla dalış

Şahika Ercümen'den batık tanka Türk bayrağıyla dalış
Çanakkale Savaşları'ndan kalma batık gemilere dalış yapıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma batık gemilere dalış yapıldı
TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yayın yapılacak

TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yayın yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet