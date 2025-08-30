Dolar
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, üçüncü gün etkinliklerinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Yaşam

Senegal'deki Ngor Koyu dünyanın en güzel koyları arasına girdi

Senegal'in başkenti Dakar'daki Ngor Koyu, "Dünyanın En Güzel Koyları" listesine girdi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Senegal'deki Ngor Koyu dünyanın en güzel koyları arasına girdi

Dakar

Fransa merkezli "Dünyanın En Güzel Koyları Birliği (L'association des Plus Belles Baies du Monde)" Dakar'daki Ngor Koyu'nu Dünyanın En Güzel Koyları listesine dahil etti.

Ngor, eylülde Kanada'da düzenlenecek Dünyanın En Güzel Koyları Birliğinin 19. Kongresi'nde resmen tanıtılacak.

Ayrıca, kulübün gelecek yıl düzenleyeceği ve dünyanın dört bir yanından çevre aktivistleri ile turizmcileri bir araya getirecek 20'nci kongresi de Senegal’den daha önce listeye giren Sine-Saloum Deltası’nda yapılacak.

Fransa'nın Vannes kentinde 1997'de kurulan Dünyanın En Güzel Koyları Birliği, turizmle çevre duyarlılığını buluşturan küresel bir platform niteliği taşıyor.

Asya’dan Afrika’ya 25 ülkeden 42 koyun yer aldığı listede Türkiye’yi yalnızca Bodrum temsil ediyor.

Kulübün 2012'de düzenlenen 8'inci kongresi Bodrum'da düzenlenmiş ve turizmci Galip Gür, 2012'den 2015'e kadar birliğin başkanlık görevini yürütmüştü.

