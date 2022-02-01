Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Sivas
Bölgede kar küreme çalışması yapan ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.
Karla mücadelesini Zara-İmranlı-Kızıldağ arasında yoğunlaştıran ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıyor.
Kar ve tipinin devam ettiği kara yolunda zincirsiz araçlarla tırların geçişine izin verilmiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.