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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Serhat Zafer   | 01.02.2022
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Sivas

Bölgede kar küreme çalışması yapan ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Karla mücadelesini Zara-İmranlı-Kızıldağ arasında yoğunlaştıran ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıyor.

Kar ve tipinin devam ettiği kara yolunda zincirsiz araçlarla tırların geçişine izin verilmiyor.

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