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Kapadokya'da "Barış Balonu" Gazze halkına destek için uçtu

Kapadokya'da, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto amacıyla düzenlenen "Barış Balonu" etkinliğinde, kefiye desenli 35 sıcak hava balonu gökyüzüne yükseldi.

Behçet Alkan  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Kapadokya'da "Barış Balonu" Gazze halkına destek için uçtu Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Nevşehir

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü soykırımı protesto amacıyla gerçekleştirilen etkinlik için Gazze halkının sembolleşmiş kültür unsuru kefiye desenini taşıyan sıcak hava balonları hazırlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 45 dakika boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu.

KÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren, gazetecilere, Gazze halkına destek amacıyla düzenledikleri etkinliklerin süreceğini belirterek şöyle konuştu:

"Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istiyoruz. Özellikle bir senedir devem eden İsrail soykırımı çerçevesinde maalesef meseleyi istemeden da olsa kanıksamaya başladık. Dolayısıyla konuyu farklı şekillerde gündeme getirmek bizim için çok önemli. Burada sanatın evrensel dilini kullanmak istiyoruz. Özellikle tarihi ve turistik bir yer olması açısından Kapadokya bizim için çok önemliydi. Kapadokya'da 35 balona kefiye takarak gökyüzüne barış balonlarını uçurduk. Burada aynı zamanda farklı bir protesto sergiliyoruz. Gazze'deki çocukların, insanların sesini, nefesini, haykırışını balonlarla gökyüzüne ve tüm insanlığa duyurmuş olduk."

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Kapadokya'da "Barış Balonu" Gazze halkına destek için uçtu
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