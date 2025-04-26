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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü: İstanbul'daki depremin ardından artçı aktivite sayısı 445'e ulaştı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'daki depremin ardından artçı aktivite sayısının 445'e ulaştığını, artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında yoğunlaştığını bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü: İstanbul'daki depremin ardından artçı aktivite sayısı 445'e ulaştı

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'daki depremin ardından bugün itibarıyla artçı aktivite sayısının 445'e ulaştığını, artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik alanda yoğunlaştığını bildirdi.

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Enstitüden yapılan açıklamada, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Ana şoku izleyen 5,2 büyüklüklerinde iki ana artçı deprem ve hala süren sismik aktivitenin, Enstitünün Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlendiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibarıyla artçı aktivite sayısı 445'e ulaşmıştır. Deprem artçı aktivitesi, genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaşmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, depremin Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedildiği, deprem merkez üssündeki aletsel şiddetin MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değerinin V'e kadar ulaştığı, deprem ivme kayıtları incelediğinde yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı kaydedildi.

"Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir"

İlgili depremi takiben 6'ncı dakikada tsunami uyarı mesajlarının ülkede AFAD'a, bölgede de sisteme üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletildiği bildirilen açıklamada, gözlemlerle tsunami uyarısının aletsel olarak teyit edildiği ve uyarının aynı gün 16.53 itibarıyla tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesajla sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Artçı sarsıntılar, önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir." uyarısında bulunuldu.

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