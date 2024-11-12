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Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı

Van'da sahibinin kamyonete yüklemeye çalıştığı sırada kaçarak Van Gölü'ne giren dana, balıkçı teknesi olan mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Emre Ilıkan  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı

Van

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde kasaplık yapan Veysel Gülce, danayı araca yüklemeye çalıştığı sırada kaçtığını söyledi.

Kovalamacada göle giren ve açıklara doğru ilerleyen danayı kurtarmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdiklerini anlatan Gülce, mahallede balıkçı teknesi olan birinden de yardım istediklerini belirtti.

Dananın boğulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Gülce, "Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından danayı kurtardık. Çiftliğe geri gönderdik. Bu olayın benzerini daha önce de yaşamıştık. O zaman iki büyükbaş hayvanım suya girmişti. Hayvanları yine ekiplerin desteğiyle kurtarmıştık." dedi.

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