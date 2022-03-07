Dolar
14.36
Euro
15.57
Altın
2,000.29
ETH/USDT
2,528.80
BTC/USDT
38,205.00
BIST 100
1,979.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı’ndan yayındayız.
logo
Gündem

Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak.

Ahmet Sertan Usul   | 07.03.2022
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 10 Mart'ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Törende, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya, noter huzurunda, eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak.

Kura ile avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak.

Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63'e ulaşacak.

Atama sonuçları aynı gün saat 18.00 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakaları İstanbul ve Ankara'da arttı, İzmir'de azaldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı
Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 437'ye çıktı
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor

Benzer haberler

Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

ALO 183'e geçen yıl kadına yönelik hizmetler alanında 43 bin 421 başvuru yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

Gelişimsel riski veya engeli bulunan çocukların toplumsal yaşama katılımları artırılacak

Gelişimsel riski veya engeli bulunan çocukların toplumsal yaşama katılımları artırılacak
'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' ile 710 kız öğrenciye ulaşıldı

'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' ile 710 kız öğrenciye ulaşıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 79 bin kişiye 'aile danışmanlığı' hizmeti verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 79 bin kişiye 'aile danışmanlığı' hizmeti verildi