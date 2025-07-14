TRT Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, görevi Albayrak'tan devraldı
TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, görevini Prof. Dr. Ahmet Albayrak'tan devraldı.
Ankara
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, düzenlenen törenin ardından resmen görevine başladı.
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Yılmaz, 13 Temmuz 2025'te, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.