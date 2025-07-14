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TRT Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, görevi Albayrak'tan devraldı

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, görevini Prof. Dr. Ahmet Albayrak'tan devraldı.

İsmet Karakaş  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
TRT Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, görevi Albayrak'tan devraldı

Ankara

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, düzenlenen törenin ardından resmen görevine başladı.

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Yılmaz, 13 Temmuz 2025'te, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

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