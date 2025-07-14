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Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şaduman Türkay, Halis Akyıldız  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tesiste hasar oluştu.


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