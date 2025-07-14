Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor https://t.co/5YvK1747rv pic.twitter.com/NGoQavirJI— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 14, 2025
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tesiste hasar oluştu.
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