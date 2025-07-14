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Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı.

Salih Baran  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne


Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.

Haber verilmesi üzerine Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.

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Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek verdi.

Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Geniş alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı.

Öte yandan D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Kapatılan D-100 kara yolu Edirne-Havsa istikameti çift yönlü trafiğe açıldı.

Bölgeye gelen Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy bilgi aldı.

Yangında metruk bir çiftlik evi ile yaklaşık 2 bin dekar anız alan zarar gördü.

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