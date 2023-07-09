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Kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını bildirdi.

Mümin Altaş  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz Salı günü yapılacak törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı sunulacak.

Noter huzurundaki törende, hak sahiplerinden 82'sinin ataması, öğrenim durumlarına göre, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.

Ataması yapılacak 263 kişiyle, bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplamı 48 bin 819'a ulaşacak.

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