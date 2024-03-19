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Kamu çalışanları 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da yarım gün idari izinli sayılacak

Kamu kurumlarında görev yapanlar, Ramazan Bayramı öncesi 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Mümin Altaş  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Kamu çalışanları 8 Nisan'da tam, 9 Nisan'da yarım gün idari izinli sayılacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayıp, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."



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