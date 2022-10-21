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Kalp krizinden kaybettiği arkadaşı anısına düzenlenen turnuvada kalp krizinden vefat etti

Bursa'da 6 ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren Yıldırım Belediyesi çalışanı İlyas Kader anısına düzenlenen halı saha turnuvasında, aynı belediyede inşaat teknikeri olarak çalışan Mimar Sinan Öztürk (41) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İsmail Özdemir   | 21.10.2022
Kalp krizinden kaybettiği arkadaşı anısına düzenlenen turnuvada kalp krizinden vefat etti

Bursa

Nisan ayında hayatını kaybeden İlyas Kader anısına belediye bünyesinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Halı Sahası'nda futbol turnuvası organize edildi.

Belediyede inşaat teknikeri olarak çalışan Mimar Sinan Öztürk de arkadaşlarıyla turnuvaya katıldı. Maç sırasında fenalaşan Öztürk, hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Öztürk, ameliyata alındı ancak müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası Mimar Sinan Öztürk için Yıldırım Belediyesi önünde Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Tören sonrası Öztürk'ün cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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