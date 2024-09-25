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"Kalkan-27" operasyonlarında 1029 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 84 şüpheli gözaltına alındı, 25'i tutuklandı.

Utku Şimşek  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
"Kalkan-27" operasyonlarında 1029 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-27" operasyonlarında 1029 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığı yaparak, ülkeyi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye'nin içinde bulunduğu 27 ilde "Kalkan-27" operasyonlarının düzenlendiği bilgisini verdi.

Göçmen kaçakçılığı yapanlara ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonların 4 gündür sürdüğünü anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kalkan-27 operasyonlarında, 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

25.09.2024


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