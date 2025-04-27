Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,798.20
BTC/USDT
93,975.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ- Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde midibüs devrildi.
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sinan Doruk, Erdem Yağmur  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Erdem Yağmur/AA

Kahramanmaraş

Abdullah K. yönetimindeki 46 ACU 555 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde Salman K. idaresindeki 06 ZNM 36 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta başladı

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarıyla inşaat arasında asılı kaldı

Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin yargılama sürdü
Türkiye Offroad Şampiyonası'nda sezon Kahramanmaraş'ta açılacak

Türkiye Offroad Şampiyonası'nda sezon Kahramanmaraş'ta açılacak
Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet