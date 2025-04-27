Kahramanmaraş'ta tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Abdullah K. yönetimindeki 46 ACU 555 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde Salman K. idaresindeki 06 ZNM 36 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.