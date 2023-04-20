Kahramanmaraş'ta etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Pazarcık ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Pazarcık'ta etkili olan hortum nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 44 kişinin yaralandığını söyledi.
Kahramanmaraş/Ankara
Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.
Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.
Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortumda ilçedeki bazı araçların da ters döndüğü görüldü.
Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AA muhabirine, hortum nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Yaralılardan 19'u başka hastanelere sevk edildi. 5 tanesinin durumu ağır. Diğerlerinin tedavisi Pazarcık Devlet Hastanesi'nde sürüyor." dedi.
Zarar gören çadırların yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışmaların başladığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Hortum nedeniyle 168 çadır zarar gördü. Hasar gören çadırların yenilenmesi için jandarma, polis, AFAD ve Kızılay ekiplerince çalışmalar sürüyor. Bu gece yerine yeni çadırlar kurulacak." diye konuştu.
Bakan Kirişci, fırtınadan etkilenen Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şiddetli fırtınadan zarar gören Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtınada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.
Bakan Kirişci, paylaşımında "Kahramanmaraş Pazarcık’ta bugün meydana gelen şiddetli fırtına sonrası bölgede incelemelerde bulunduk. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.
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