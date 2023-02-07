Kahramanmaraş'ta depremden 28 saat sonra enkazdan 1 kişi sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş’ta, depremden 28 saat sonra bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı.
Kahramanmaraş
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerde, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Trabzon Caddesi’ndeki Begüm Apartmanı’ndan seslerin gelmesi üzerine ekipler, yıkılan 8 katlı binada çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu 35 yaşındaki İsmail Kabaağaç, depremden 28 saat sonra enkazdan sağ çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.