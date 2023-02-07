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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Kahramanmaraş'ta depremden 28 saat sonra enkazdan 1 kişi sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta, depremden 28 saat sonra bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı.

Mümin Altaş   | 07.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremden 28 saat sonra enkazdan 1 kişi sağ çıkarıldı Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Kahramanmaraş

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerde, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon Caddesi’ndeki Begüm Apartmanı’ndan seslerin gelmesi üzerine ekipler, yıkılan 8 katlı binada çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu 35 yaşındaki İsmail Kabaağaç, depremden 28 saat sonra enkazdan sağ çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

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