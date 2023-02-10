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Diyarbakır Bağlar İlçesi Cengizler Caddesindeki Hisami Apartmanında bir yaralı çıkarılıyor Kahramanmaraş'ta Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazından 99 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı
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Kahramanmaraş'ta bir genç depremden 99 saat sonra enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta, 99 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Mümin Altaş   | 10.02.2023
Kahramanmaraş'ta bir genç depremden 99 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 99 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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