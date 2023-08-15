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Kahramanmaraşlı çocuklar, Türkiye-Ukrayna Milli Basketbol maçı için İstanbul'da

Hepsiburada, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında depremden etkilenen Kahramanmaraşlı çocukları iki gün boyunca İstanbul'da ağırlıyor.

Yunus Türk  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Kahramanmaraşlı çocuklar, Türkiye-Ukrayna Milli Basketbol maçı için İstanbul'da

İSTANBUL

Şirket açıklamasına göre, Hepsiburada, şubat ayında hayata geçirdiği "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programı ve ilkokul-ortaokul çağındaki nitelikli materyallere ulaşmakta zorluk çeken çocuklara destek vermek üzere hayata geçirdiği "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında, depremden etkilenen Kahramanmaraşlı 18 çocuğu İstanbul’da misafir ediyor.

İki gün boyunca İstanbul’da kendileri için özel olarak hazırlanan programa katılacak olan çocuklar, ilk güne tekneyle Boğaz turu yaparak başlarken daha sonra bugün oynanacak Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçını izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu’na doğru yola çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği anlaşmayla Kadın ve Erkek Basketbol A Milli Takımının ana sponsoru olan Hepsiburada’nın organizasyonuyla Kahramanmaraş’tan gelen çocuklar, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası grup maçında millileri tribünden destekleyecek olmanın heyecanını yaşayacak.

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