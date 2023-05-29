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Kahramanmaraş’ta fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şiddetli fırtına 25 haneli mezrada bazı evlerin çatılarında hasara yol açtı.

Sinan Doruk  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Kahramanmaraş’ta fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Elbistan’da öğlenden sonraki sağanak ve şiddetli fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Uncular Mahallesi’nin Akkaya mezrasında fırtına nedeniyle birçok ev ve ahırın çatısı uçtu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Fırtına nedeniyle araçlarda da hasar oluşurken AFAD ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespiti yapacağı öğrenildi.

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