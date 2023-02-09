Dolar
18.83
Euro
20.22
Altın
1,881.25
ETH/USDT
1,631.00
BTC/USDT
22,650.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'daki Temelli Caddesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde çöken Burç Apartmanı’nda arama kurtarma çalışması devam ediyor Malatya İnönü Caddesindeki bir apartman enkazında arama kurtarma çalışması devam ediyor Malatya'da İnönü Caddesi'nde çöken binada devam eden arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
logo
Gündem

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 72 saat geçti

Depremin etkili olduğu Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya   | 09.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 72 saat geçti Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü 04.17'de meydana gelen, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma ekiplerince enkazlarda başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Depremin üzerinden 72 saatin geçtiği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te adeta zamana karşı yarışan kurtarma ekipleri, enkazlarda ortam dinlemesi yapıyor.

Enkazdaki yakınlarını umutla bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyen ekipler, yüksek teknoloji cihazlar kullanarak girdikleri beton yığınları arasından ses almaya çalışıyor.

En ufak bir yaşam belirtisi tespit ettiklerinde çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da enkaz başında yakınlarını bekleyen vatandaşların yaktığı ateşin başında ısınıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. günü
Depremin etkilediği 5 ilde "tır ve konteyner eczaneler" kuruldu
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. günü

Depremin etkilediği 5 ilde "tır ve konteyner eczaneler" kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 72 saat geçti

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 72 saat geçti
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 72 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 72 saat sonra kurtarıldı
TTK ekipleri, Adıyaman'da depremzede çocuğu enkazdan 70 saat sonra kurtardı

TTK ekipleri, Adıyaman'da depremzede çocuğu enkazdan 70 saat sonra kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet