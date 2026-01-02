Dolar
logo
Gündem

Kadıköy'de metruk binada çıkan yangında pencereden atlayan kişi ağır yaralandı

Kadıköy'de metruk binada çıkan yangında pencereden atlayarak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Selami Küçükoğlu  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Kadıköy'de metruk binada çıkan yangında pencereden atlayan kişi ağır yaralandı Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki 3 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında içeride bulunduğu öğrenilen bir kişi pencereden aşağı atlayarak ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alevlerin bitişikteki apartmanlara sıçramasını önlemek için ekipler iki ayrı yerden yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

