Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.