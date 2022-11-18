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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

Filiz Kınık Öz   | 18.11.2022
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

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