Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi kamerada
Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, Kabataş'tan Bağcılar'a seyir halinde olan tramvay, Çapa-Şehremini durağına yaklaştığı sırada belirlenemeyen nedenle arızalandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Araçtan inen yolcular, bir sonraki durağa ulaşmak için tramvay yolunda yürüdü.
Vatandaşların tramvay yolunda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.