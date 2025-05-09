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Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi kamerada

Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mikail Bıyıklı  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi kamerada

İstanbul

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, Kabataş'tan Bağcılar'a seyir halinde olan tramvay, Çapa-Şehremini durağına yaklaştığı sırada belirlenemeyen nedenle arızalandı.

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Araçtan inen yolcular, bir sonraki durağa ulaşmak için tramvay yolunda yürüdü.

Vatandaşların tramvay yolunda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi kamerada

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