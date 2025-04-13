Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,599.30
BTC/USDT
84,306.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi

Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

İrem Demir  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Gazzelileri Suriye'deki kamplara yerleştirme planı yürütüldüğü" iddiasını yalanladı
İstanbul Havalimanı'nda "üçlü pist operasyonu" 17 Nisan'da başlıyor
Sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunan 17 sanığa dava
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi
TOBB ve TMO'dan "zirai don" açıklaması

Benzer haberler

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi

Yürüyüş için yola çıkan edebiyat öğretmeni zirvelerin tutkunu oldu

Şırnak'ın saklı güzelliği Cehennem Deresi doğaseverlerin rotasına girdi

Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk saha etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotasındaki Eğil Yatır Kanyonu'nda ilk saha etkinliği yapıldı
Minguzzi cinayetinin ardından "suça sürüklenen çocuklar" için yeni düzenleme gündemde

Minguzzi cinayetinin ardından "suça sürüklenen çocuklar" için yeni düzenleme gündemde
İstanbul'da arızalanan metro ve teleferik hattında seferler normale döndü

İstanbul'da arızalanan metro ve teleferik hattında seferler normale döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet