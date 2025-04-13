Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi
Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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