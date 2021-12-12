Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar
Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız için bugün Bolvadin ilçesinde askeri tören düzenlendi.
Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu helallik için baba ocağına getirildi.
Çarşı Camisi'ne getirilen Yıldız'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.