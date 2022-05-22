Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,975.20
BTC/USDT
29,429.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Hüseyin Bağış   | 22.05.2022
İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir

Urla ilçesi Gerence Körfezi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Dikili ilçesinde de Baraj mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesinin ardından bu yangın da kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de çalışmaları havadan takip etti.

İki alanda da soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi

Benzer haberler

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Hatay'da Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı

Taşeli Platosu'nda çan çiçeğinin yeni varyetesi keşfedildi

Honduras'ta bu yıl orman yangınlarında 78 bin 600 hektar alan kül oldu

Honduras'ta bu yıl orman yangınlarında 78 bin 600 hektar alan kül oldu
Kültür mantarı yetiştiriyordu devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

Kültür mantarı yetiştiriyordu devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Tezel: 2022 yılında, 417 olayda 12 bin 846 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Tezel: 2022 yılında, 417 olayda 12 bin 846 düzensiz göçmen kurtarıldı