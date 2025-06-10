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Gündem

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Metin Aydemir  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Kızılüzüm Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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